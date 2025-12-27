Sci di fondo a Dobbiaco due terzi del Tour de Ski 2026 Però poi arriverà il Cermis…
Due terzi del Tour de Ski 2025-26 andranno in scena a Dobbiaco. Le nevi sudtirolesi accoglieranno ben quattro delle sei giornate di gara programmate nella XX edizione dell’appuntamento multi-stage per antonomasia dello sci di fondo. Complessivamente, la località altoatesina ha organizzato 39 competizioni femminili di primo livello, 34 delle quali dal 2010 in poi! L’ unica vittoria dell’ Italia risale al 21 dicembre del 1993, giorno in cui Manuela Di Centa si impose nella 15 km a tecnica classica, ovviamente con partenza a intervalli. Si sono successivamente registrati altri due podi azzurri, peraltro arrivati nella medesima gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
