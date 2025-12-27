Doppio appuntamento oggi in Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne sono impegnate in Austria nello slalom gigante, quasi in contemporanea a Livigno di scena il Super G maschile. Tutto visibile in TV e in streaming senza costi e in chiaro sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a Val d’Isere e lo Slalom gigante maschile in Alta Badia: orari e programma

Leggi anche: Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Mont-Tremblant e il Super G a Beaver Creek: orari e programma

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sci alpino in TV, dove vedere la Discea Libera in Val Gardena: orari e programma; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, startlist, streaming; Sci alpino oggi in tv, SuperG femminile in Val d'Isere con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta; Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath.

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Semmering e il Super G maschile a Livigno: orari e programma - Le donne sono impegnate in Austria nello slalom gigante, quasi in contemporanea a Livigno di ... fanpage.it