Quando manca una ventina di giorni alla conclusione del periodo di qualificazione (la scadenza è fissata il 18 gennaio), sono virtualmente dieci le quote disponibili per la Nazionale italiana maschile di sci alpino in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. I buoni risultati raccolti dal settore velocità ed in particolare da Florian Schieder nel mese di dicembre hanno consentito al movimento azzurro di portare provvisoriamente da 9 a 10 il numero degli uomini qualificati per le gare a cinque cerchi di Bormio. Ricordiamo che ogni Paese può selezionare per le Olimpiadi al massimo 22 atleti (11 per genere) e l’Italia dovrebbe riuscire a centrare l’en plein in campo femminile, mentre sarà abbastanza difficile raggiungere quota 11 al maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, l’Italia sblocca una quota ed è virtualmente qualificata con 10 uomini alle Olimpiadi

