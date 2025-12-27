Schianto tremendo di un’auto con l’ambulanza tante squadre di soccorso sul posto | ci sono feriti

Un impatto improvviso nel cuore della città ha interrotto la tranquillità della mattinata di sabato 27 dicembre a Pordenone, richiamando l’attenzione di residenti e passanti lungo una delle arterie più trafficate. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente, avvenuto in viale Venezia, all’altezza dell’ottica Demenego, dove la circolazione ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sono stati un’automobile e un mezzo del soccorso sanitario. La dinamica resta ancora da chiarire, ma la violenza dell’urto è stata tale da rendere necessario l’intervento immediato di più squadre di emergenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

