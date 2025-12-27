Schianto tra più auto chilometri di coda in autostrada
Mattinata di passione per chi quest'oggi ha imboccato l'autostrada A4 in direzione Venezia. Dalle 10 di questa mattina si registrano infatti grandi disagi a causa di un incidente occorso lungo il tratto tra Brescia est e Desenzano del Garda. Almeno cinque le persone coinvolte nella collisione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Schianto tra più mezzi, autostrada bloccata: chilometri di coda
Leggi anche: Incidente sull'A8, schianto tra due auto: quattro chilometri di coda verso Milano
Incidente in Tangenziale più auto coinvolte | traffico in tilt.
Schianto in auto, muore a Quattordio giovane di 29 anni. Grave la fidanzata - Quattordio – Aveva appena 29 anni ed era un grande appassionato di motocross: Stefano Cassinelli di Rocchetta Tanaro (Asti) ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica a bordo dell’auto che ... ilsecoloxix.it
Questo ha chiuso l'autostrada... ?
Schianto tra auto a Capaccio Paestum, vettura finisce in un bar, sfiorata tragedia - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.