Scandalo Epstein un milione di nuove carte | l’America col fiato sospeso e Trump sotto pressione

Un milione di nuovi documenti sul caso Epstein, consegnati al Dipartimento di Giustizia, riaccendono una delle vicende più oscure e divisive della recente storia americana. Carte che, secondo il ministero, richiederanno “alcune settimane” di esame prima di essere rese pubbliche, ma che già ora stanno alimentando sospetti, accuse di insabbiamento e uno scontro politico sempre più acceso, con la Casa Bianca e Donald Trump al centro delle polemiche. L’annuncio ha fatto esplodere la rabbia dell’opposizione democratica, che punta il dito contro la ministra della Giustizia Pam Bondi e l’amministrazione per i ritardi nella diffusione dei documenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

