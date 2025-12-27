Scacchi Mondiali rapid 2025 | Lodici in giornata no Artemiev-Niemann davanti al gruppo Carlsen
Terminata la seconda giornata ai Mondiali rapid di Doha, in Qatar, che termineranno domani e verranno seguiti, il 29 e 30 dicembre, dai Mondiali blitz sempre nella stessa sede. 9 turni su 13 disputati nell’Open, 8 su 11 nel femminile e sono parecchie le questioni che andranno risolte nel breve volgere di un’unica giornata che deciderà tutto. Anche se, forse, neanche all’ultimo turno, visto che lo spettro spareggi è sempre lì, vivo. Il capitolo dei big non si può non aprire con la prima sconfitta nel torneo di Magnus Carlsen. Il norvegese cede a un furioso attacco del russo Vladislav Artemiev, che su tale vittoria costruisce buona parte della sua leadership a 7,59. 🔗 Leggi su Oasport.it
