Sbatte contro un palo della luce che si conficca nell' auto | conducente si salva per miracolo

È finito contro la pensilina della fermata dei bus e un supporto dell'illuminazione pubblica che si è conficcato all'interno del veicolo. È successo a un automobilista di 81 anni, rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 25 dicembre in via Puja a Prata di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

