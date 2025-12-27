Savignano investimenti per 6,7 milioni

Investimenti per 6,7 milioni nel 2026. È quanto stanziato nel bilancio di previsione 2026-2028 e approvato dal consiglio comunale di Savignano. Il bilancio parla di un ente in equilibrio, con un indebitamento in calo, che non prevede aumenti della pressione fiscale sui cittadini, investe sul territorio e sulle infrastrutture, garantisce i servizi. Fra i lavori più importanti la piscina comunale all’aperto il cui cantiere è in corso e sarà completata nel 2027; gli asili nido nel quartiere Rio Salto e in via Togliatti per 700mila euro; l’ampliamento del parco urbano di Valle Ferrovia con 1,5 milioni di euro; la rifunzionalizzazione della caserma dei carabinieri per 500mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

