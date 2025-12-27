Saronno Da otto anni ci rubano dalle tombe gli addobbi natalizi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, puntuale come un’amara tradizione, tornano i furti al cimitero di Saronno. A segnalarlo è un post pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se.”, diventato in queste ore oggetto di numerose reazioni e commenti indignati. A raccontare l’episodio è una cittadina saronnese che denuncia come, per l’ottavo anno consecutivo, la sua famiglia sia . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

saronno da otto anni ci rubano dalle tombe gli addobbi natalizi

© Ilnotiziario.net - Saronno, “Da otto anni ci rubano dalle tombe gli addobbi natalizi”

Leggi anche: Perché a La volta buona non ci sono gli addobbi natalizi: la mancanza di soldi non c’entra, la verità sarebbe un’altra

Leggi anche: Gambolò, sistema gli addobbi natalizi e cade dal primo piano: grave pensionato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

saronno otto anni rubanoSaronno, “Da otto anni ci rubano dalle tombe gli addobbi natalizi” - Anche quest’anno, puntuale come un’amara tradizione, tornano i furti al cimitero di Saronno. ilnotiziario.net

saronno otto anni rubanoPresepi e fiori rubati al cimitero di Saronno - Non solo fiori rubati, ma a sotto Natale persino i presepi spariscono dal cimitero di Saronno Un gesto ripetuto negli anni, sempre con lo stesso amaro ... ilnotiziario.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.