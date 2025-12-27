Saronno Da otto anni ci rubano dalle tombe gli addobbi natalizi
Anche quest’anno, puntuale come un’amara tradizione, tornano i furti al cimitero di Saronno. A segnalarlo è un post pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se.”, diventato in queste ore oggetto di numerose reazioni e commenti indignati. A raccontare l’episodio è una cittadina saronnese che denuncia come, per l’ottavo anno consecutivo, la sua famiglia sia . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Perché a La volta buona non ci sono gli addobbi natalizi: la mancanza di soldi non c’entra, la verità sarebbe un’altra
Leggi anche: Gambolò, sistema gli addobbi natalizi e cade dal primo piano: grave pensionato
Saronno, “Da otto anni ci rubano dalle tombe gli addobbi natalizi” - Anche quest’anno, puntuale come un’amara tradizione, tornano i furti al cimitero di Saronno. ilnotiziario.net
Presepi e fiori rubati al cimitero di Saronno - Non solo fiori rubati, ma a sotto Natale persino i presepi spariscono dal cimitero di Saronno Un gesto ripetuto negli anni, sempre con lo stesso amaro ... ilnotiziario.net
Sabato 13 Dicembre 2025 appuntamento a Saronno (Varese) con l'ultima Borsa Scambio delle otto in programma nella città lombarda del 2025. #borsascambio #modellismoferroviario #saronno #binariedintorni - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.