Ancora qualche giorno di vacanza poi l’ Atletico Ascoli tornerà al lavoro visto che domenica 4 gennaio si ripartirà con la prima giornata di ritorno del Girone F di Serie D. Dopo aver espugnato il campo ‘Bonolis’ e inflitto al Teramo la prima sconfitta, ci sarà una nuova trasferta terribile, sempre in Abruzzo, sul campo de L’Aquila quarto in classifica e con un bottino di nove vittorie nei nove incontri casalinghi finora disputati. E’ stato il giovane Mattia Sardo, grande protagonista nella prima parte della stagione e autore di tre reti e tre assist, a raccontare l’umore della squadra del patron Graziano Giordani, dopo la vittoria conquistata a Teramo: "Abbiamo fatto sicuramente una grandissima partita contro una squadra forte e che non ha mollato mai fino alla fine – ha dichiarato l’attaccante bianconero –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sardo carica l’Atletico Ascoli: "Stiamo crescendo, ambiente compatto"

