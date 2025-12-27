Da “Dedicato a te” a Immensamente Giulia: il ritorno al punto di rottura. Ventidue anni dopo Dedicato a te, la canzone che ha segnato un’epoca, Francesco Sarcina torna là dove tutto è cominciato. Lo fa con Immensamente Giulia, un’opera rock che debutterà al Teatro Nazionale di Milano nel marzo 2026 e che riporta al centro la figura di Giulia Tagliapietra, l’amore assoluto e fondativo della sua vita. Non un’operazione nostalgia, ma un viaggio emotivo e brutale dentro ciò che resta quando il successo si spegne e restano le ferite. Giulia non è solo una musa: è il punto zero. “Mi ha insegnato cosa vuol dire amare davvero”, racconta Sarcina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sarcina senza filtri: Giulia, la querelle sulla figlia con Clizia Incorvaia e l’amicizia tradita da Scamarcio

Leggi anche: Sarcina: "Scamarcio? Non rimpiango nulla di quell'amicizia". Poi le dichiarazioni sulla ex Clizia Incorvaia

Leggi anche: Francesco Sarcina: “Clizia Incorvaia sbaglia. Scamarcio? Non rimpiango quell’amicizia”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sarcina: "Scamarcio? Non rimpiango nulla di quell'amicizia". Poi le dichiarazioni sulla ex Clizia Incorvaia - Quanto a Riccardo Scamarcio, accusato di averlo tradito con l'allora moglie Clizia Incorvaia, nessun chiarimento appare possibile: "No. today.it