Sarcina ricorda Giulia morta nel 2024 che ispirò Dedicato a te | Mi rimise in sesto le chiesi scusa con la canzone
Leggi anche: Francesco Sarcina: «Immensamente Giulia è la mia opera rock per riportare in vita Giulia sul palco. È stato un grande amore, ma l'ho fatta soffrire. Non dimenticherò mai la prima volta che le ho fatto ascoltare Dedicato a te»
Francesco Sarcina: «Giulia mi ha insegnato l'amore. La mia ex Clizia Incorvaia? Sbaglia, non si mettono i figli sui social. Scamarcio? Non rimpiango la nostra amicizia»; Sarcina: «Ho denunciato Incorvaia perché non si mettono i figli sui social. Scamarcio? Nessun chiarimento».
