sara hector guida il gigante di semmering fuori robinson bene della mea discreta goggia

La prima manche dello slalom gigante femminile di Semmering, penultima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, si chiude con il miglior tempo di Sara Hector davanti a Julia Scheib e a Lara Colturi. Lara Della Mea, migliore delle italiane, è nona, mentre Goggia è a ridosso della Top 10. Clamorosa l’uscita di Alice Robinson, leader della classifica di specialità. Sara Hector conferma tutta la sua esperienza di gigantista di assoluto livello e riesce a passare al comando con 57.15 e due soli centesimi di vantaggio su Scheib. La svedese costruisce il suo vantaggio nella prima parte di gara, 19 centesimi di margine a metà percorso, per poi gestire il margine nel tratto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
