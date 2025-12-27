Santo Stefano di corsa Festa per mille podisti

Appuntamento ormai tradizionale del podismo toscano, il trofeo Santo Stefano-Trattoria Zà Zà festeggia il venticinquesimo anno con un’edizione di grande successo capace di unire la festa del calendario a quella dello sport. Un migliaio al via dal centro storico di Firenze, come da tradizione infatti la gara ha preso il via da piazza del Mercato Centrale. Due i percorsi: quello competitivo di 13 chilometri e quello ludico-motorio di 6 chilometri. Si diceva: un migliaio al via e circa duecento per la non competitiva. Numeri che testimoniano quanto i podisti siano affezionati a questo appuntamento post natalizio, tanto da sfidare il forte e gelido vento del Santo Stefano fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santo Stefano di corsa. Festa per mille podisti Leggi anche: Santo Stefano Festa Leggi anche: Coppa Santo Stefano a Vallecchia, le foto della corsa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Santo Stefano di corsa. Festa per mille podisti; Quando la Tartaruga corre veloce...; Giornata di relax o di sport? Le tradizioni più curiose del giorno di Santo Stefano nel mondo; Busto si sveglia di corsa: la San Marco firma la sgambata di Santo Stefano. Santo Stefano di corsa. Festa per mille podisti - Trattoria Zà Zà festeggia il venticinquesimo anno con un’edizione di grande successo capace di unire la festa del ... msn.com

Quando la Tartaruga corre veloce... - È stata soprattutto una grande festa di solidarietà la tradizionale Corsa di Santo Stefano, organizzata da Marathon Cremona, che anche quest’anno ha unito sport e beneficenza in una ... laprovinciacr.it

Premio Santo Stefano-Trattoria Zà Zà, foto e classifica della corsa - Firenze, 26 dicembre 2025 – È stata ancora una volta una straordinaria festa di sport, partecipazione e tradizione quella andata in scena nel cuore del capoluogo toscano in occasione del 25° Trofeo Sa ... msn.com

