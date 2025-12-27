Sant’Antonio Abate | l’albero di Natale a terra e sangue ovunque Carabinieri arrestano marito violento
Intervento dei carabinieri dopo una lite domestica: donna gravemente ferita, marito arrestato. “Fratture costali multiple, composte e scomposte, con necessità di osservazione per successivo ricovero, prognosi non definita ma non riservata ”. Inizia così il referto di una donna che riassume una serata di violenza in famiglia. Ieri a Sant’Antonio Abate, i Carabinieri della locale Stazione insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in un’abitazione per la segnalazione di una violenta lite in famiglia. All’arrivo dei militari la situazione appariva particolarmente concitata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
