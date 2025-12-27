Sanità | in Sicilia duemila assunzioni tra proroghe concorsi e contratti
Almeno duemila unità, tra proroghe di precari, stabilizzazioni e nuovo personale assunto tramite concorso: a spanne, è la platea di lavoratori della sanità siciliana che potrebbe essere contrattualizzata il prossimo anno, fra medici, infermieri e operatori sanitari e amministrativi. Il nulla osta è arrivato alla vigilia di Natale con l’atto di indirizzo inviato a tutte le aziende provinciali. 🔗 Leggi su Feedpress.me
