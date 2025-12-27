Sanità il San Camillo Forlanini lancia il servizio di video-interpretariato per i cittadini sordi
Migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari e abbattere le barriere della comunicazione: con questi obiettivi il San Camillo Forlanini ha attivato E-lisir (Evoluzione lingua italiana dei segni con interprete in rete), il servizio di video-interpretariato LIS dedicato alle persone sorde.Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Camillo Acerbi a Salotto blu: "Il mio compito di assessore? Lavorare per la crescita culturale dei cittadini"
Leggi anche: Il nuovo reparto dell'ospedale San Camillo di Roma
Sorpresa natalizia al San Camillo, infermiere portano regali ai pazienti e improvvisano una tombolata - Regali e una tombolata improvvisata hanno animato il pomeriggio di Natale nel reparto di Chirurgia Vascolare del San Camillo ... fanpage.it
Al San Camillo-Forlanini il nuovo blocco operatorio hi-tech - Alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è stato inaugurato il nuovo blocco ... ansa.it
Un interprete a portata di tablet: il San Camillo Forlanini lancia il servizio di video-interpretariato LIS per l’accoglienza dei cittadini sordi - I tablet saranno disponibili in diverse aree nevralgiche dell’ospedale, dai tre pronto soccorso fino alla terapia intensiva, per una comunicazione semplice e accessibile. online-news.it
Trasportata d’urgenza all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Silvia ha affrontato un intervento chirurgico e giorni difficili in terapia intensiva. Oggi, grazie alla sua forza e alle cure del personale sanitario, sta meglio. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.