Sanità il San Camillo Forlanini lancia il servizio di video-interpretariato per i cittadini sordi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari e abbattere le barriere della comunicazione: con questi obiettivi il San Camillo Forlanini ha attivato E-lisir (Evoluzione lingua italiana dei segni con interprete in rete), il servizio di video-interpretariato LIS dedicato alle persone sorde.Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

