«La sanità parmense non è in affanno perché mancano competenze o professionalità, ma perché da troppo tempo manca una guida politica capace di tenere insieme i percorsi e dare una direzione chiara al sistema». Così Massimo Petrelli, responsabile provinciale Sanità di Forza Italia, interviene. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Sanità a Parma, Petrelli (Forza Italia): "Una crisi di guida politica"

Leggi anche: Sanità a Parma, Petrelli (Forza Italia): "Una crisi di guida politica"

Leggi anche: Astensionismo e crisi del voto, il tour di Forza Italia per riavvicinare gli elettori alla politica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sanità a Parma Petrelli Forza Italia | Una crisi di guida politica.

Festività natalizie 2025: le aperture e chiusure dei servizi sanitari in provincia di Parma Sedi ospedaliere sempre operative, mentre alcuni servizi territoriali e sportelli Cup registrano variazioni negli orari per garantire il funzionamento durante le feste #Natale2 - facebook.com facebook

#Sanità. Inaugurato a #Parma nuovo Centro oncologia e radioterapia: apparecchiature di ultima generazione e attenzione particolare a benessere pazienti. @mdepascale: “Un’idea moderna di cura, che coniuga la terapia alla dimensione umana” La #notizia x.com