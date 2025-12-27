San Marco in Lamis sotto choc | imprenditore 34enne morto improvvisamente

San Marco in Lamis è sconvolta per la prematura scomparsa di Michele Gravina, imprenditore 34enne molto noto nel centro garganico, tra i titolari del bar ‘Primo Fiore’ di via della Repubblica e dell’attività ‘Bioedilizia Srl’. Gravina è venuto tragicamente a mancare nella notte di sabato 27. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

