Un Natale vissuto tra ansia e paura a ogni goccia di pioggia: le allerte meteo e le violente precipitazioni hanno tenuto con il fiato sospeso i cittadini della provincia. In particolare tra San Lazzaro e Pianoro. Qui c’è chi, come Morena Boschi, ha visto la casa andare sott’acqua per la quinta volta dal 2023 ad oggi: vive in via del Seminario a San Lazzaro e si è ritrovata oltre 30 centimetri di acqua al piano terra della villetta pedecollinare. Ci racconti come è andata. "Diciamo che, viste le ripetute esperienze, ero in allarme appena è iniziato a piovere così tanto. La notte prima della Vigilia mi sono svegliata alle 2 per vedere come fosse la situazione e sembrava tutto ok. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Lazzaro, un Natale da incubo: "Noi, allagati per la quinta volta. Ora servono interventi risolutivi"

