San Giovanni Evangelista | il Santo celebrato il 27 dicembre
Chi è San Giovanni Evangelista. San Giovanni Evangelista è uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo e autore del quarto Vangelo nel Nuovo Testamento. È noto per la sua stretta relazione con Gesù, spesso descritto come "il discepolo che Gesù amava". Giovanni è anche considerato l'autore delle tre lettere di Giovanni e del libro dell'Apocalisse. Perché è diventato santo. Giovanni Evangelista è venerato come santo per la sua fede incrollabile e il suo contributo significativo agli scritti del Nuovo Testamento. La sua vita è un esempio di dedizione e amore per Gesù, e la sua testimonianza ha avuto un impatto duraturo sulla cristianità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
