San Felice Circeo saluta il 2025 con musica e sagre | il calendario degli eventi

San Felice Circeo, 27 dicembre 2025 – La settimana che accompagna la fine dell'anno e l'inizio del nuovo si anima a San Felice Circeo con un calendario di appuntamenti che intreccia musica, tradizione e identità del territorio, offrendo occasioni di incontro pensate per residenti e visitatori. Ad aprire il programma sarà martedì 30 dicembre, alle ore 19, il Concerto di pianoforte "Favole di Natale", in programma all'Auditorium della Chiesa Santa Maria degli Angeli. Uno spettacolo che propone un viaggio tra storie e suggestioni natalizie, firmato SetteZeroTre e Romolo Alessandrelli, con la regia di Dario De Francesco.

Maratona Maga Circeo, meno 40 giorni all'evento: numeri da record; Misano, il saluto di fine anno dell'amministrazione alla cittadinanza.

