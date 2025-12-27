San Donato ultimo appuntamento dell’anno col mercatino delle pulci

Occasioni di fine anno al mercatino delle pulci. Come ogni seconda e quarta domenica del mese, anche domani, dalle 6 alle 14 nel parcheggio del quinto palazzo uffici dell’Eni, lungo la via Emilia, a San Donato, torna il tradizionale appuntamento con " Pulci e non solo ", il mercatino dell’ antiquariato e del modernariato che non smette di attirare un pubblico di appassionati, collezionisti e curiosi da tutto il Sud Milano, e non solo. Dai dischi in vinile ai vecchi mobili, dai libri ai fumetti, dall’abbigliamento "rétro" alle stampe fino agli attrezzi da cucina del tempo dei nostri nonni, lungo è l’inventario e tante sono le particolarità nelle quali ci si può imbattere gironzolando tra le bancarelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

