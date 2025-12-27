Sampdoria-Reggiana non convocato Pedrola | spagnolo verso l' addio
La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Reggiana di sabato pomeriggio, ultimo match del 2025 (qui le probabili formazioni). La sorpresa è che non c'è Estanis Pedrola, un indizio che conferma che il futuro del calciatore potrebbe essere lontano da Genova. Un. 🔗 Leggi su Today.it
