La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Reggiana di sabato pomeriggio, ultimo match del 2025 (qui le probabili formazioni). La sorpresa è che non c'è Estanis Pedrola, un indizio che conferma che il futuro del calciatore potrebbe essere lontano da Genova. Un. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Sampdoria-Reggiana, non convocato Pedrola: spagnolo verso l'addio

Leggi anche: Sampdoria, i convocati di Gregucci per la sfida contro la Reggiana: le scelte del tecnico su Riccio e Pedrola

Leggi anche: Pedrola Sampdoria, Gregucci spera in un recupero dello spagnolo per il suo esordio. Come sta il giocatore e quando ritornerà a disposizione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sampdoria-Reggiana, non convocato Pedrola: spagnolo verso l'addio; Pedrola non convocato per la Reggiana. E' in uscita dalla Sampdoria; Gregucci: Sampdoria, macché feste o mercato. Pensiamo alla Reggiana; Sampdoria, 24 i convocati per la Reggiana.

Pedrola non convocato per la Reggiana. E' in uscita dalla Sampdoria - Estanis Pedrola (nella foto) non è stato convocato dalla Sampdoria per la sfida di domani (sabato 27 dicembre) con la Reggiana. telenord.it