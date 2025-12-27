La Sampdoria batte 2-1 la Reggiana ed esce dalla zona retrocessione dopo una lunga rincorsa. La classifica rimane cortissima, ma il primo obiettivo, in vista di un mercato di gennaio che si preannuncia sfizioso (Brunori e Salvatore Esposito i primi possibili colpi), è stato raggiunto. La Samp è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sampdoria-Reggiana 2-1, pagelle: Barakao meravigliao, finalmente decisivo

Sampdoria-Reggiana 2-1: Barak fa un regalo natalizio ai blucerchiati - Seconda vittoria interna consecutiva e quota 17 punti raggiunta per la Samp, che tornerà in campo il 10 gennaio. ilsecoloxix.it