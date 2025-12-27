Sampdoria-Reggiana 2-1 pagelle | Barakao meravigliao finalmente decisivo
La Sampdoria batte 2-1 la Reggiana ed esce dalla zona retrocessione dopo una lunga rincorsa. La classifica rimane cortissima, ma il primo obiettivo, in vista di un mercato di gennaio che si preannuncia sfizioso (Brunori e Salvatore Esposito i primi possibili colpi), è stato raggiunto. La Samp è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sampdoria-Reggiana 2-1: Barak fa un regalo natalizio ai blucerchiati - Seconda vittoria interna consecutiva e quota 17 punti raggiunta per la Samp, che tornerà in campo il 10 gennaio. ilsecoloxix.it
La Reggiana perde 2-1 a Marassi contro la Sampdoria: finale di 2025 amaro - Un gol di Barak al minuto 88 punisce, un po' oltremisura, la squadra di Sibilano che pregustava di concludere l'anno solare con un punto. ilrestodelcarlino.it
Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova è tutto pronto. Comincia la sfida SAMPDORIA-REGGIANA!15:02 - Reggiana: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
Punteggio di 1-1 tra Sampdoria e Reggiana alla fine del primo tempo. Venuti esce in barella al 45'. Ecco com'è andata sinora e la cronaca della ripresa https://shorturl.at/avlsA - facebook.com facebook
