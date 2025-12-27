Sampdoria-Reggiana 2-1 | battaglia nella bolgia Barak fa esplodere il Ferraris
Terza vittoria casalinga consecutiva per la Sampdoria, al termine di una gara agraria in un Ferraris catino incandescente. I blucerchiati, complici i risultati dagli altri campi, compiono un bel balzo in classifica, abbandonando la zona retrocessione. Una gara per nulla facile, vinta in rimonta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sampdoria-Reggiana 2-1: Barak fa un regalo natalizio ai blucerchiati - Seconda vittoria interna consecutiva e quota 17 punti raggiunta per la Samp, che tornerà in campo il 10 gennaio. ilsecoloxix.it
La Reggiana perde 2-1 a Marassi contro la Sampdoria: finale di 2025 amaro - Un gol di Barak al minuto 88 punisce, un po' oltremisura, la squadra di Sibilano che pregustava di concludere l'anno solare con un punto. ilrestodelcarlino.it
Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova è tutto pronto. Comincia la sfida SAMPDORIA-REGGIANA!15:02 - Reggiana: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
BLUCERCHIANDO. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. La formazione blucerchiata ufficiale per Sampdoria-Reggiana - facebook.com facebook
Matchday: Sampdoria - Reggiana. Treincombi. Met @RenataFCG x.com
