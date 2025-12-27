Samira Lui e il rumors su Sanremo | parla Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui: quando la TV cambia linguaggio senza alzare la voce. Il direttore parla della conduttrice. Samira Lui continua a brillare come co-conduttrice al fianco di Gerry Scotti ogni sera a La Ruota della Fortuna. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi Pier Silvio Berlusconi sì è esposto su Samira e sui rumors che la vedrebbero sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. Berlusconi ha affermato: “Se fossi Samira, sarei prudente. Sarebbe una mossa azzardata”. Leggi anche Giulia Salemi celebra l’amore con Pierpaolo: un grande ed importante traguardo Samira Lui, invece, è l’esatto opposto del prodotto televisivo “costruito in laboratorio”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

