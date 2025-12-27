Salvione: “Mercato a saldo zero? Credo che ci sia grande serenità all’interno del Napoli, Lucca? La pista più calda è il West Ham, Mainoo al momento mi sembra un’operazione congelata, Goretzka? Non credo si possa fare”. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Queste le sue parole:. Per Salvione cosa vuol dire “mercato a saldo zero”?. “Significa vendere e comprare rispettando parametri ben precisi, considerando tutto: cartellino, ingaggio e costi complessivi di un giocatore. Io credo che ci sia grande serenità all’interno del Napoli, nonostante un certo allarmismo legato alle possibili uscite. 🔗 Leggi su Parlami.eu

