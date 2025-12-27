Salvione | Mercato a saldo zero? Credo che ci sia grande serenità all’interno del Napoli
Salvione: “Mercato a saldo zero? Credo che ci sia grande serenità all’interno del Napoli, Lucca? La pista più calda è il West Ham, Mainoo al momento mi sembra un’operazione congelata, Goretzka? Non credo si possa fare”. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Queste le sue parole:. Per Salvione cosa vuol dire “mercato a saldo zero”?. “Significa vendere e comprare rispettando parametri ben precisi, considerando tutto: cartellino, ingaggio e costi complessivi di un giocatore. Io credo che ci sia grande serenità all’interno del Napoli, nonostante un certo allarmismo legato alle possibili uscite. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Leggi anche: Credo che il narcisismo di Trump sia per noi una grande opportunità
Leggi anche: Rossi: «Il Napoli deve prestare attenzione all’Eintracht, ma non credo ci sia paragone in termini di qualità e forza»
IL PARERE - Salvione: Mercato a saldo zero? Credo che ci sia grande serenità all’interno del Napoli, Lucca? La pista più calda è il West Ham, Mainoo al momento mi sembra un’operazione congelata, Goretzka? Non credo si possa fare.
IL PARERE - Salvione: "Mercato a saldo zero? Credo che ci sia grande serenità all’interno del Napoli, Lucca? La pista più calda è il West Ham, Mainoo al momento mi sembra ... - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. napolimagazine.com
MEDIASET - Napoli, rivoluzione a saldo zero, cinque cessioni per accontentare Conte - rivoluzione in casa Napoli: sono cinque i giocatori in uscita per finanziare gli acquisti che Antonio Conte c ... napolimagazine.com
Conte sta per riavere Anguissa, bella notizia dal Corriere dello Sport - Il giornalista del Corriere dello Sport versione web, Pasquale Salvione, attraverso l'intervista che ha rilasciato ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato del Napoli, soffermandosi sulle possibili ... msn.com
La settimana si chiude con un dato importante dal mercato del lavoro italiano: nel terzo trimestre gli occupati calano di 45mila unità, scendendo a 24 milioni 102 mila. Istat segnala il calo dei dipendenti a termine, la stabilità degli indeterminati e una lieve cr - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.