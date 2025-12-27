Salvini non cambia posizione | Grazie a Trump per il piano di pace a Kiev spero non ci siano guastatori occidentali

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvini ha voluto commentare anche l'arresto di 9 persone residenti in Italia accusate di aver finanziato l'organizzazione terroristica di Hamas. "Ci sono milioni di 'fenomeni' che dovrebbero chiedere scusa", ha tuonato Salvini, chiarendo che i Pro Pal avrebbero sbagliato a scendere in piazza senza comprendere appieno il significato del loro gesto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

salvini non cambia posizione grazie a trump per il piano di pace a kiev spero non ci siano guastatori occidentali

© Ildifforme.it - Salvini non cambia posizione: “Grazie a Trump per il piano di pace a Kiev, spero non ci siano guastatori occidentali”

Leggi anche: Ucraina, Salvini: «Trump per la pace, no ai guastatori occidentali»

Leggi anche: Gaza, Salvini: grazie a Trump per pace, senza di lui solo sangue

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Salvini: via dalla Manovra la stretta sulle pensioni.

salvini cambia posizione grazieOpen Arms, Cassazione conferma l'assoluzione di Matteo Salvini: la sentenza è definitiva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Open Arms, Cassazione conferma l'assoluzione di Matteo Salvini: la sentenza è definitiva ... tg24.sky.it

salvini cambia posizione grazieOpen Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini. Il ministro: "Difendere i confini non è reato". Meloni rilancia: "L'accusa era infondata" - E' definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. affaritaliani.it

salvini cambia posizione grazieOpen Arms, definitiva l’assoluzione per Salvini - È definitiva l’assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.