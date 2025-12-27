Un chirurgo dell’Ospedale Umberto I di Roma è nei guai: è intervenuto d’urgenza, salvando la vita di una donna. Ma ora rischia una denuncia per violenza privata Incredibile. ma vero: un chirurgo, che si è trovato ad operare una donna ricoverata d’urgenza e in fin di vita, è riuscito, con un intervento mirato, a risolvere il problema e a scongiurare il peggio. Ha aperto le porte della sua sala operatoria alla donna, le ha salvato la vita a tutti gli effetti: e proprio per questo motivo, ora rischia una denuncia. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Salva la vita di una donna, e ora rischia una denuncia: un chirurgo è nei guai

