Salto con gli sci l’Italia salterà la prima tappa della Tournée Allenamenti a Predazzo per gli azzurri

L’Italia del salto con gli sci punta tutto sugli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e cerca di sfruttare nel migliore dei modi il vantaggio di gareggiare in casa, effettuando una scelta forte ma tutto sommato comprensibile. La squadra maschile rinuncerà infatti alla prima tappa della Tournée dei 4 Trampolini, saltando la trasferta di Oberstdorf per allenarsi sui trampolini a cinque cerchi di Predazzo fino al 30 dicembre. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha selezionato Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon per partecipare alle tre tappe successive della 74ma edizione della Tournée, a partire da Garmisch-Partenkirchen (31 dicembre-1° gennaio) fino al gran finale di Bischofshofen (5-6 gennaio) con in mezzo l’appuntamento di Innsbruck (3-4 gennaio). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, l’Italia salterà la prima tappa della Tournée. Allenamenti a Predazzo per gli azzurri Leggi anche: Salto con gli sci, l’Italia approccia la Tournée in sordina. Eppure, in passato, fu protagonista Leggi anche: Milano Cortina 2026, modificati per precauzione i trampolini di Predazzo. Cambiano gli impianti di salto con gli sci e combinata nordica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il salto con gli sci pronto al suo momento più solenne dell’inverno. Via alla 74ma Tournée dei 4 Trampolini - Il salto con gli sci si appresta a mandare in scena il più solenne dei suoi appuntamenti, ovverosia la Tournée dei 4 trampolini. oasport.it

