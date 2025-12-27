Salta Mainoo al Napoli? Il quadro preoccupa i tifosi ecco cosa sta succedendo

Il Napoli, dopo aver vinto il primo trofeo della nuova stagione 20252026, si prepara per la gara di domenica contro la Cremonese di Davide Nicola. Se Antonio Conte, insieme ai suoi ragazzi, prepara le ultime cose per il match di domani, la società inizia a ragionare sulle mosse da effettuare il prossimo gennaio: Kobbie Mainoo rimane il nome in pole, ma ora la situazione si complica. Mercato Napoli, si complica Mainoo: ecco come può arrivare ora. La pista che porta al giovane talento del Manchester United, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sembra farsi difficile. Le restrizioni e il mercato a saldo zero complicano i piani di Aurelio De Laurentiis, che proverà in ogni modo ad accontentare il suo allenatore, dopo la vittoria della Supercoppa e visti i i tanti infortuni lungodegenti a centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Salta Mainoo al Napoli? Il quadro preoccupa i tifosi, ecco cosa sta succedendo Leggi anche: Una nuova funzione di Facebook preoccupa gli utenti: i gruppi privati potrebbero diventare pubblici, ecco cosa sta succedendo Leggi anche: Conte-Napoli, è addio? L’annuncio di Moretto scuote i tifosi: cosa sta succedendo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Calciomercato: Palestra, Mainoo e gli altri, cosa serve a Juventus e Napoli - Juventus tra Fair Play e rinforzi per Spalletti, Napoli attivo tra entrate e uscite: obiettivi, nomi caldi e strategie del mercato di gennaio. sport.virgilio.it

Mainoo salta, il Napoli chiude un altro acquisto: beffa all’Inter - Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Napoli continua a muoversi con attenzione alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. calciomercatonews.com

SKY - Mainoo al Napoli, Manna voleva chiudere per Natale! Perché è "saltato" - I retroscena del mancato affare tra Manchester United e Napoli per il trasferimento di Kobbie Mainoo in maglia azzurra. msn.com

Si scoprono gli altarini: cosa è successo nella trattativa per Mainoo, da considerare ormai saltata - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.