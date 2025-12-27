Salerno Cardioprotetta | la presentazione del progetto in Comune

Si terrà lunedì 29 dicembre, alle ore 10.30, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, la presentazione del progetto "Salerno Cardioprotetta" per la sicurezza e prevenzione nei luoghi simbolo della citta.La morte cardiaca improvvisa rappresenta una delle principali cause di decesso nei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

