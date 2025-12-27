Salerno aggredito a bastonate il sindaco di Castiglione del Genovesi
Un uomo ha aggredito il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, ingegnere e primo cittadino del piccolo comune in provincia di Salerno. La sera del 26 dicembre, poco dopo le 20.30, l’uomo stava uscendo dalla propria abitazione in via provinciale Madonnelle per partecipare a un’iniziativa natalizia quando è stato assalito da una persona incappucciata, appostata al buio. Le indagini: esclusa l’ipotesi di una rapina. L’aggressore lo ha colpito ripetut amente alla testa e al corpo, con ogni probabilità utilizzando un bastone, per poi allontanarsi rapidamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Cipriano Picentino e i volontari della Croce Rossa di Giffoni Valle Piana. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa: è caccia all'uomo
Leggi anche: Sindaco di Castiglione Genovesi aggredito a bastonate: esclusa la rapina
Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Aggredito a bastonate il Sindaco di Castiglione del Genovesi Carmine Siano, è in ospedale; Sindaco aggredito a bastonate, paura a Castiglione del Genovesi - Salernonotizie.it; Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano.
Il sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate - Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate da un uomo incappucciato durante la sera del 26 di ... ilpost.it
Sindaco del Salernitano aggredito a bastonate da un uomo incappucciato: fratture su tutto il corpo, dito amputato e volto sfigurato - Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno), è stato brutalmente aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto col volto incappucciato. msn.com
Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito nel giorno di Santo Stefano: ricoverato con gravi fatture - L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ora ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Salerno ... affaritaliani.it
Salerno - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato aggredito a bastonate in strada. Il primo cittadino del comune nel Salernitano riversa ora in gravi condizioni, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per le diverse fratture r - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.