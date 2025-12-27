Saldi invernali Roma 2026 | quando iniziano e cosa sapere

Nemmeno il tempo di archiviare il Black Friday e già sta per tornare uno dei momenti più attesi della stagione e – no – non stiamo parlando del Natale ma di un periodo che, anche se di poco, arriva subito dopo: i saldi invernali 2026, dato che abbiamo quella che sembra essere la data ufficiale per il loro inizio a Roma e nel Lazio. Promettono sin da ora di animare negozi, vie e centri commerciali con proposte che spaziano dalla moda alla tecnologia, passando per arredo e lifestyle. Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Regione Lazio ha confermato che i saldi invernali 2026 inizieranno ufficialmente il 3 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Funweek.it

