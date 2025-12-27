Saldi invernali 2026 quando cominciano | inizio e fine le date regione per regione

Il conto alla rovescia è davvero terminato e, dopo l’atmosfera delle feste natalizie, l’ Italia entra ufficialmente nella stagione dei saldi invernali 2026. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua ad attirare milioni di consumatori nonostante l’inflazione, il peso delle rate familiari e le abitudini di acquisto sempre più ibride tra negozio fisico ed e-commerce. Le città si preparano con vetrine addobbate e cartelloni promozionali, mentre le associazioni di categoria parlano di un periodo cruciale non solo per i grandi brand, ma soprattutto per il piccolo commercio di prossimità, che punta a recuperare parte del fatturato perso nei mesi passati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

