L’inverno che si avvicina è sinonimo, per chi ama fare shopping, dell’ inizio dei saldi: nei negozi fisici, quasi in tutta Italia, e online prenderanno il via il 3 gennaio 2026. Sono sempre attesi da milioni di persone in quanto permettono di risparmiare su diverse voci di spesa necessarie alla gestione sia della vita familiare, sia della socialità, tra vestiti, libri e viaggi. Nei negozi fisici solitamente i saldi durano non più di 60 giorni, mentre online le occasioni di risparmio si trovano fino al 31 marzo 2026. Quali sono i negozi più convenienti? Ecco la classica domanda da un milione di dollari. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Saldi invernali 2026: le date ufficiali e i negozi più convenienti

