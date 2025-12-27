Saldi invernali 2026 | la tua regione parte il 3 gennaio o devi aspettare?

Il nuovo anno porta con sé il consueto appuntamento con gli sconti stagionali, un momento perfetto per svuotare la propria wishlist senza svuotare il portafoglio. Per i consumatori più giovani, i saldi non sono solo un’occasione di risparmio, ma un modo per investire in capi di qualità che resteranno nel guardaroba a lungo. Tuttavia, per evitare delusioni, è fondamentale conoscere il calendario ufficiale e i propri diritti, dato che ogni zona d’Italia segue regole specifiche. Quasi tutta la penisola darà il via alle promozioni sabato 3 gennaio, ma ci sono eccezioni importanti da tenere a mente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Saldi 2026, ecco quando iniziano: il calendario e le date regione per regione - La Giunta regionale della Calabria, seguendo le indicazioni dell’assessore Giovanni Calabrese, ha stabilito che la data d’inizio delle vendite di fine stagione invernale per il 2026 è il 3 gennaio. tg24.sky.it