Saldi invernali 2026 | la tua regione parte il 3 gennaio o devi aspettare?
Il nuovo anno porta con sé il consueto appuntamento con gli sconti stagionali, un momento perfetto per svuotare la propria wishlist senza svuotare il portafoglio. Per i consumatori più giovani, i saldi non sono solo un’occasione di risparmio, ma un modo per investire in capi di qualità che resteranno nel guardaroba a lungo. Tuttavia, per evitare delusioni, è fondamentale conoscere il calendario ufficiale e i propri diritti, dato che ogni zona d’Italia segue regole specifiche. Quasi tutta la penisola darà il via alle promozioni sabato 3 gennaio, ma ci sono eccezioni importanti da tenere a mente. 🔗 Leggi su Cultweb.it
