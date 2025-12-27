Saldi 2026 ecco quando iniziano e quando finiscono | tutte le date in Italia

Dal 26 dicembre in poi cambia il ritmo: archiviato il giorno del dono, comincia quello della strategia. È il momento dell’“economia domestica”, quando si torna a ragionare su priorità e spese. E in Italia la macchina dei saldi invernali è già in fase di riscaldamento: la battaglia per il portafoglio è partita online, tra pre-saldi e vendite private, ma la vera corsa sta per scattare nei negozi fisici. Quest’anno, però, il panorama è mutato. Dopo un 2025 segnato dalla ricerca della sostanza, la parola d’ordine diventa “Investment piece”: il consumatore non compra più “tanto per fare”, ma aspetta i saldi per puntare su quel capo di alta qualità o su quel dispositivo tech che a prezzo pieno era proibitivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

