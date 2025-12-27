Cronache Cittadine SACROFANO – I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 35enne e denunciato sua madre e sua sorella, di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Sacrofano. Coltivava in casa 15 piante di marijuana. I Carabinieri arrestano un 35enne e denunciano la madre e la sorella

Leggi anche: Roma, in casa 15 piante di marijuana a Sacrofano: arrestato un 35enne, denunciate madre e sorella

Leggi anche: Sant’Anastasia: Una serra in giardino per la marijuana. Carabinieri arrestano 35enne