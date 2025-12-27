Sacrofano Coltivava in casa 15 piante di marijuana I Carabinieri arrestano un 35enne e denunciano la madre e la sorella
Cronache Cittadine SACROFANO – I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 35enne e denunciato sua madre e sua sorella, di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Roma, in casa 15 piante di marijuana a Sacrofano: arrestato un 35enne, denunciate madre e sorella
Leggi anche: Sant’Anastasia: Una serra in giardino per la marijuana. Carabinieri arrestano 35enne
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.