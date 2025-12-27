Sacchi | Piscina si potrà nuotare a giugno

"Fieri della cultura dello sport a Macerata. A breve l’apertura di nuove strutture, fruibili a tutti". Queste le parole di Riccardo Sacchi, assessore a sport turismo e grandi eventi, intervenuto alla cena sociale della Macerata Scherma, svoltasi all’Osteria Agnese. Un evento che ha visto grande partecipazione di atleti e familiari momento di convivialità e bilancio per una stagione intensa e ricca di impegni. L’assessore ha fatto il punto sugli interventi infrastrutturali in corso sul territorio comunale: "Procedono spediti i lavori allo stadio Helvia Recina e per l’impianto del rugby, mentre sono già iniziati gli interventi anche al tennis". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

