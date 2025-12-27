Sabaudia sfila la Fiamma Olimpica | la staffetta tra la famiglia Sartori e Romano Battisti

Sabaudia – La fiamma olimpica è approdata in provincia di Latina. Tre campioni del Canottaggio, in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, l’hanno portata a Sabaudia, la casa delle Fiamme Gialle con cui hanno raggiunto, in azzurro, successi importanti. Alle 16:27 Matteo Sartori, azzurro a Parigi 2024 e oro in Coppa del Mondo nel 2025, ha ricevuto la torcia in prossimità della Torre Civica, occasione speciale per rendere omaggio alle Olimpiadi di Roma. Dopo aver proceduto duecento metri in direzione del mare, c’è stato il cambio con il papà Alessio, cinque Olimpiadi e tre medaglie (oro a Sidney 2000 nel quattro di coppia, argento a Londra 2012 nel doppio, bronzo ad Atene 2004 nel doppio). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: La fiamma olimpica torna a Sabaudia dopo 65 anni

Leggi anche: La fiamma dei Giochi illumina Benevento: domani la staffetta olimpica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Latina, divieti e limitazioni stradali per l’arrivo della Fiamma Olimpica.

La fiamma olimpica a Sabaudia con tre campioni del canottaggio - La fiamma olimpica è approdata in provincia di Latina. ansa.it

Canottaggio – Milano Cortina: la fiamma olimpica oggi a Sabaudia nel segno della famiglia Sartori e di Romano Battisti - Milano Cortina: la fiamma olimpica oggi a Sabaudia nel segno della famiglia Sartori e di Romano Battisti ... politicamentecorretto.com