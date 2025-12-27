Sabato da dimenticare per il Cesena il Catanzaro vola con i gol di Iemmello e Pittarello
Il Cesena chiude male il 2025 perdendo 2-0 al Ceravolo: il Catanzaro di Aquilani inanella la quinta vittoria consecutiva, i bianconeri di Mignani incappano nella classica giornata storta. Cavalluccio punito dal bomber Iemmello e dall'ex Pittarello, in giornata di grazia. I romagnoli possono. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
