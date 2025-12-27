Sabato 27 Dicembre Live Rai Sport | Sci Alpino Slalom Gigante Semmering e Super G Livigno
In vista del weekend, Sabato 27 Dicembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Semmering e superG Livigno, tv, streaming
Leggi anche: Sci alpino femminile, Semmering nel segno del rinnovamento: convocate per gigante e slalom
Sab. 27 Dicembre | Musica Live con gli 091 Blues; Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 27 dicembre 2025; Concerti live, dj set, animazione per bambini e sapori tipici tirolesi: il Winter Fest a Pescantina; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 27 al 28 dicembre.
Sampdoria-Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale - Reggiana di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
Juve Stabia-Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale - Sudtirol di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
Programmi TV sabato 27 dicembre 2025: show, musica e film - "Festival del Circo di Montecarlo" su Rai 1, "Il Volo" su Canale 5, "I. lopinionista.it
Le previsioni del tempo per la giornata di sabato 27 dicembre 2025 in Veneto e a Verona. I bollettini meteo dell'Arpav sempre aggiornati. #veronanetwork - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.