In vista del weekend, Sabato 27 Dicembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sabato 27 Dicembre Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Semmering e Super G Livigno

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Semmering e superG Livigno, tv, streaming

Leggi anche: Sci alpino femminile, Semmering nel segno del rinnovamento: convocate per gigante e slalom

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sab. 27 Dicembre | Musica Live con gli 091 Blues; Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 27 dicembre 2025; Concerti live, dj set, animazione per bambini e sapori tipici tirolesi: il Winter Fest a Pescantina; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 27 al 28 dicembre.

Sampdoria-Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale - Reggiana di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net