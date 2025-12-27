Inter News 24 Sabatini analizza la situazione nerazzurra tra gennaio e estate, soffermandosi sull’infortunio di Denzel Dumfries, le parole del giornalista. Nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha fatto il punto sulle principali questioni di mercato che riguardano l’Inter, partendo da un tema che sta creando non poche riflessioni ad Appiano Gentile: l’assenza di Dumfries. Secondo il giornalista, il problema non è legato soltanto ai tempi di recupero dell’esterno olandese, ma soprattutto all’impatto delle alternative attualmente a disposizione di Cristian Chivu. Luis Henrique, chiamato a raccoglierne l’eredità, non garantisce lo stesso rendimento e lo stesso peso specifico nella manovra, rendendo complicato pensare di colmare il vuoto già nella finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini avverte l’Inter: «Dumfries è un problema. In porta c’è già una mossa!»

