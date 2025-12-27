Sabalenka carica la battaglia dei sessi | Uomini biologicamente più forti ma… Kyrgios | Sono più maturo

Giornata di vigilia a Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove domenica 28 dicembre (ore 17.00 italiane) si disputerà la ribattezzata Battaglia dei Sessi, ovvero l’attesissimo confronto tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’australiano Nick Kyrgios. La numero 1 del mondo riuscirà a battere il numero 671 del ranking ATP e in passato finalista a Wimbledon? Si tratta di un confronto di esibizione, ma importante dal punto di vista mediatico ed extra-sportivo. Aryna Sabalenka ha fatto un punto della situazione a Piers Morgan Uncensored: “ Fisicamente gli uomini sono molto più forti, più veloci, più potenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tennis, la battaglia dei sessi nel nome del marketing.

