Tre squadre di vigili del fuoco sono al lavoro con le autobotti per spegnere l’incendio divampato nel capannone di Terminal Puglia, zona industriale di Rutigliano. Tir parcheggiati nell’area in fuga per sottrarsi alle fiamme che devastano il manufatto da trentamila metri quadrati, del polo di smistamento merci.         L'articolo Rutigliano: a fuoco capannone industriale nel polo di smistamento merci Pompieri al lavoro dal primo mattino proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

