Russia nuovo attacco a Kiev alla vigilia dell’incontro tra Zelensky e Trump | ecco cosa è successo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incontro imminente che si svolgerà a Mar-a-Lago domani, 28 dicembre, tra Zelensky e Trump giunge in un momento carico di tensione. Si è verificato, proprio in prossimità del colloquio, un nuovo attacco russo sulla regione di Kiev che ha colpito siti industriali e residenziali. Mykola Kalachnyk, il governatore della regione, ha dichiarato che una persona è stata uccisa e diverse sono rimaste ferite. Un attacco che, inoltre, ha causato l’interruzione di corrente a Brovary, una cittadina distante 20 chilometri dalla capitale. In attesa del colloqui per comprendere il destino tra Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

