Rugby Il ‘sacco’ di Roma e la pausa Cus determinato

Riprenderà domenica 11 gennaio il cammino del Banca Centro Cus Siena Rugby. Al campo Tommaso Rizzi arriveranno i Cavalieri Union Prato Sesto e l’obiettivo dei bianconeri è di ripartire da quanto di buono costruito nella prima parte di stagione. Il 2025 dei senesi si è chiuso con l’importante vittoria centrata in casa del Rugby Roma Olimpic Club (33–17), primo loro successo nella Capitale. Una partita affrontata con una formazione fortemente rimaneggiata, ma che ha comunque mostrato solidità, carattere e profondità di rosa. L’avvio è stato tutto di marca cussina: i bianconeri sono partiti con grande intensità, dominando il territorio e trovando subito la meta con una spinta di mischia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

