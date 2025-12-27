Rugby Il ‘sacco’ di Roma e la pausa Cus determinato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprenderà domenica 11 gennaio il cammino del Banca Centro Cus Siena Rugby. Al campo Tommaso Rizzi arriveranno i Cavalieri Union Prato Sesto e l’obiettivo dei bianconeri è di ripartire da quanto di buono costruito nella prima parte di stagione. Il 2025 dei senesi si è chiuso con l’importante vittoria centrata in casa del Rugby Roma Olimpic Club (33–17), primo loro successo nella Capitale. Una partita affrontata con una formazione fortemente rimaneggiata, ma che ha comunque mostrato solidità, carattere e profondità di rosa. L’avvio è stato tutto di marca cussina: i bianconeri sono partiti con grande intensità, dominando il territorio e trovando subito la meta con una spinta di mischia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rugby il 8216sacco8217 di roma e la pausa cus determinato

© Sport.quotidiano.net - Rugby. Il ‘sacco’ di Roma e la pausa. Cus determinato

Leggi anche: Prima giornata di Serie B per il Cus Catania Rugby: esordio a Roma contro il Nuovo Salario

Leggi anche: Boom di iscrizioni: riparte il rugby universitario al Cus

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

rugby 8216sacco8217 roma pausaRugby. Il ‘sacco’ di Roma e la pausa. Cus determinato - Riprenderà domenica 11 gennaio il cammino del Banca Centro Cus Siena Rugby. msn.com

rugby 8216sacco8217 roma pausaBanca Centro CUS Siena: a Roma una vittoria di peso prima della pausa natalizia - In una splendida giornata di sole, il Banca Centro CUS Siena conquista una vittoria di grande valore sul campo del Rugby Roma Olimpic Club, imponendosi per 33–17 e chiudendo nel migliore dei modi un p ... radiosienatv.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.